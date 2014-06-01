У Маріуполі обрали нового «народного мера» (фото)

Сьогодні жителі Маріуполя в ході мітингу біля стін міськради одноголосно обрали «народного мера». Ним став колишній керівник комунального підприємства «Альянск Гіс» Олександр Фоменко, повідомляє 0629.

«Сьогодні прийнято рішення про моє обрання в.о. народного мера міста, - сказав Фоменко. - Є три пункти, які я обіцяю виконати - консолідація руху "ДНР", недопущення руйнування життєдіяльності міста та проведення виборів мера міста»

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З завтрашнього дня Фоменко має намір засідати в офісі "ДНР". «Я обіцяю і клянуся, що зроблю все для міста і розумію, чим ця обіцянка загрожує мені і моїй родині», - додав Фомнко.

Вже завтра в. о. «народного мера» має намір вирішити питання щодо Юрія Хотлубея та депутатів міськради. «Перше, що ми зробимо - створимо виконком міськради, а вже потім будемо вирішувати всі інші питання», - підкреслив Фоменко.

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Як раніше повідомляло видання, сьогодні кілька сотень прихильників "ДНР" прийшли до мерії, щоб висловити свій протест проти міського голови Юрія Хотлубея з вимогою його відставки. В ході акції протесту також збиралися підписи за відставку мера.

Маріупольці тримали в руках плакати "Мир дітям", "Дітям право на життя", "Голос Донбасу" та інші.

В ході мітингу біля стін міської ради свою кандидатуру в «народні мери» висунув Олександр Фоменко. В той же час, колишня підлегла Фоменка виступила перед присутніми і дорікнула йому в нечесності.