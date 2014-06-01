На острові Хортиця презентували нові бронежилети для української армії

Винаходом займалися військові з досвідом. Пошук новітнього сплаву був зумовлений високими цінами на бронежилети подібного рівня захисту. Розробкою займалася організація «Тризуб СІЧ».

«Ми спиралися на ті види зброї, які використовують сепаратисти і терористи на Донбасі. Всі види від автоматичної до снайперської зброї ми випробували на пластинах, сплав для яких винайшли наші фахівці. Головне – це ціна. Бронежилети подібного рівня захисту на ринку коштують понад 5 тисяч гривень. Собівартість такого обійдеться у півтори», – розповідає Радіо Свобода представник «Тризуб СІЧ» Ярослав Бондаренко.

За словами розробників, виготовити такі бронежилети може кожна область самотужки. Але поки що винахідники тримають сплав у секреті і розголосять його довіреним особам.

«Ми повністю розголосимо склад цього сплаву. Його можна знайти чи виготовити у більшості регіонів країни. Потім пластини треба розрізати і загартувати. Вставити їх можна у будь-яке спорядження для бронежилетів», – зазначає Ярослав Бондаренко.

Винахідники переймаються, щоб на нових бронежилетах хтось не вирішив заробити. Саме тому сплав для пластин патентуватимуть, а поки що перші такі бронежилети передадуть на Донбас.

Вага такого бронежилету понад 11 кілограмів.