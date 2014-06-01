Журналіст розповів, з кого складається батальйон "Восток"
22:19, 01 червня 2014Політика
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Батальйон "Восток" - збройне формування на службі терористичної ДНР - складається з осетинів, кавказців, які пройшли війну 2008 року, а також співробітників української "Альфи", "Беркута", фахівців, тренерів і місцевого населення.
Батальйон "Восток" тренується / Twitter @maxavdeev
Про це заявив один з журналістів, які побували на навчальній базі батальйону, де бойовики проходять підготовку.
Його цитує УП.
За його словами, серед учасників батальйону набагато більше місцевого населення, ніж можна було очікувати.
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"Місцевих набагато більше, ... тут є українські альфовці, беркутівці, специ і тренери. Осетини, кавказці. Всі пройшли війну 2008 року. Чеченців було 50, але майже всі загинули в аеропорту", - повідомив журналіст.
Також, за його словами, з 34 тіл загиблих, переданих в РФ, більшість - чеченці: "І це не все, кажуть з 50 тільки 7 в живих залишилося".
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