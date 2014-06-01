Журналіст розповів, з кого складається батальйон "Восток"

Про це заявив один з журналістів, які побували на навчальній базі батальйону, де бойовики проходять підготовку.

Його цитує УП.

За його словами, серед учасників батальйону набагато більше місцевого населення, ніж можна було очікувати.

Читайте такожУ Донецьку терористи з батальйону «Восток» заарештували кілька десятків прихильників «ДНР»

"Місцевих набагато більше, ... тут є українські альфовці, беркутівці, специ і тренери. Осетини, кавказці. Всі пройшли війну 2008 року. Чеченців було 50, але майже всі загинули в аеропорту", - повідомив журналіст.

Також, за його словами, з 34 тіл загиблих, переданих в РФ, більшість - чеченці: "І це не все, кажуть з 50 тільки 7 в живих залишилося".