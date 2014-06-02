Чеський президент запросив Порошенка до Праги

Про це президент Чехії заявив учора в програмі громадського каналу ČT24.

«Було б добре, якби пан Порошенко, якого я уже запросив до Праги, зустрівся у Донецьку з Рінатом Ахметовим і спробував знайти з ним певний шлях виходу з кризи», – зазначив Мілош Земан, передає радіо «Свобода».

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Земан наголосив, що у разі, «якщо в Україні дійде до громадянської війни, для Російської Федерації це буде дуже добрим приводом для зовнішнього вторгнення».

Земан критично оцінив кроки Європейського Союзу щодо України, якому, як каже чеський президент, «досі не вдалось зробити багато».

Інавгурація новообраного президента України Порошенка має відбутися 7 червня. Під час позачергових президентських виборів 25 травня Порошенко набрав 54,7% голосів і переміг у першому турі.