Путін наказав вписати Крим в підручники з історії Росії

Відповідне доручення було дано на зустрічі з представниками Громадського народного фронту наприкінці травня, йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

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Розробити додаток для підручників уряду спільно з Російським історичним товариством наказано до 15 серпня 2014 року.

Як повідомлялося, у квітні Володимир Путін на зустрічі з представниками Загальноросійського народного фронту заявив, що історію Криму і Севастополя буде «гідно представлено в єдиному підручнику історії Росії», які зараз розробляється.

«Це те, на чому ми можемо і маємо виховувати наших молодих людей», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошених кримських властей, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум, що відбувся в Криму, визнано незаконним. Цей документ підтримали 100 держав, 11 проголосували проти, зокрема Білорусь, 58 членів Генасамблеї утрималися.