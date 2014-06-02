Країни НАТО збільшать витрати на оборону

09:29, 02 червня 2014
Політика
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Країни НАТО переглянуть витрати на оборону у зв`язку з подіями в Україні.

Страны НАТО усилят сотрудничество в сфере безопасности / mil.gov.ua

Як заявив глава Пентагону Чак Гейґел, дії Росії щодо України змусять союзників переглянути свої оборонні бюджети, повідомляє "Сьогодні".

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Раніше уряд США закликав партнерів поПівнічноатлантичному альянсу збільшити витрати на військові структури і розширити співробітництво в області безпеки.

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