Прикордонники біля Луганська продовжують відбивати атаки терористів - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

Турчинов зазначив, що наразі під Луганськом триває бій прикордонників з терористами.

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За словами спікера, прикордонники роблять усе можливе для захисту кордону до повного очищення від терористів.

Турчинов також зазначив, що загалом на сьогодні прикордонники на ділянці кордону від Городища Луганської області до Амвросіївки Донецької області перебувають у найскладніших умовах.

“Фактично вони знаходяться на території, яка тимчасово контролюється терористами. І в цих найскладніших умовах ведуть бої, захищаючи кордон країни”, - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні близько 00.30 до управління Луганського прикордонного загону під'їхало близько 100 озброєних людей, які розташувалися по периметру загону. Перша атака із застосуванням автоматів і підствольних гранатометів почалася близько 4 години і тривала близько 40 хвилин. Терористи продовжували стягувати сили та озброєння до управління загону. Станом на 7.00 їх було вже близько 400 осіб, інформували в Державній прикордонній службі, додаючи, що авіація не може взяти участь у бою, оскільки терористи ховаються у житлових будинках.

За даними координатора групи «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука, під час штурму терористами Луганського прикордонного загону поранено 7 прикордонників.