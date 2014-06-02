У Донецьку терористи відпустили редактора газети «Донбас» - журналісти газети

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією журналістів газети «Донбасс», сьогодні до будівлі редакції під'їхали озброєні люди, частина з яких піднялися в редакцію газети «Донбасс», про щось переговорили з головним редактором газети Олександром Брижем, який також є головою обласної організації Спілки журналістів України, і невдовзі його разом з одним із кореспондентів газети Андрієм Кривцуном вивели з редакції.Читайте такожБойовики вивезли в невідомому напрямку головредів газет "Донбасс" і "Вечерний Донецк" - ЗМІ

За словами журналістів, частина озброєних представників самопроголошеної «Донецької народної республіки» залишалися чергувати на першому поверсі будівлі редакції і нікого не пропускали ані на вулицю, ані на поверхи будівлі.

За словами журналістів, кореспондент Кривцун, який супроводжував головного редактора, неодноразово брав інтерв'ю у представників ДНР.

Наразі Бриж і Кривцун повернулися в редакцію. Журналістам поки що невідомо, про що проводилися переговори між ними і сепаратистами.