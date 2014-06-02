У Рубіжному сім озброєних терористів викрали чоловіка

Про це повідомляє 0642.ua з посиланням на ГУ МВС України в Луганській області.

Чоловіка посадили у мікроавтобус білого кольору і вивезли в невідомому напрямку. При цьому забрали з дому два ноутбуки та мобільний телефон.

Даний факт зареєстровано в ЄРДР.