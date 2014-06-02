У Рубіжному сім озброєних терористів викрали чоловіка

15:46, 02 червня 2014
Політика
0 0

До чергової частини Рубіжанського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що 1 червня о 21.30 в будинок до місцевої мешканки увірвалися 7 автоматників в камуфляжі і масках, і силоміць вивели з будинку господаря.

REUTERS

Про це повідомляє 0642.ua з посиланням на ГУ МВС України в Луганській області.

Чоловіка посадили у мікроавтобус білого кольору і вивезли в невідомому напрямку. При цьому забрали з дому два ноутбуки та мобільний телефон.

Даний факт зареєстровано в ЄРДР.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter