У Рубіжному сім озброєних терористів викрали чоловіка
15:46, 02 червня 2014Політика
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До чергової частини Рубіжанського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що 1 червня о 21.30 в будинок до місцевої мешканки увірвалися 7 автоматників в камуфляжі і масках, і силоміць вивели з будинку господаря.
У Рубіжному озброєні терористи викрали чоловіка / REUTERS
Про це повідомляє 0642.ua з посиланням на ГУ МВС України в Луганській області.
Чоловіка посадили у мікроавтобус білого кольору і вивезли в невідомому напрямку. При цьому забрали з дому два ноутбуки та мобільний телефон.
Даний факт зареєстровано в ЄРДР.
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