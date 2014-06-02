Коморовський приїде на інавгурацію Порошенка

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Коморовського Йоанна Тшаска-Вєчорек.

"Підтверджуємо цю інформацію (про участь Коморовського в інавгурації)", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Коморовський привітав Порошенко ще 25 травня після оголошення результатів екзит-полу, котрі засвідчили його перемогу в першому турі з 56-57% підтримкою виборців.

Сьогодні, 2 червня, ЦВК України офіційно оголосила Порошенка обраним президентом. Він став п'ятим президентом України в сучасній історії та першим, котрий виграв вибори вже у першому турі.

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Коморовський також запросив Порошенка відвідати Варшаву для участі в урочистих заходах із відзначення 25-ї річниці "Вільної Польщі", котрі пройдуть 3-4 червня. Порошенко прийняв це запрошення.