Президент Польщі зустрінеться з Порошенком 3 червня у Варшаві
13:57, 02 червня 2014Політика
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Президент Польщі Броніслав Коморовський завтра ввечері у Варшаві проведе зустріч з переможцем президентських виборів в Україні Петром Порошенком.
Президент Польщі Броніслав Коморовський призначив зустріч новому президентові України / фото УНІАН
Як повідомила прес-служба глави польської держави, зустріч відбудеться у палаці Бельведер о 22.30 за місцевим часом.
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Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко планує відвідати з візитом Польщу 3-4 червня на запрошення Броніслава Коморовського для участі у святкуванні 25-ої річниці перших частково вільних виборів до польського парламенту. У цих заходах також візьме участь низка глав інших країн, серед яких президент США Барак Обама.
За неофіційною інформацією, Петро Порошенко у Варшаві планує низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з президентом США.
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