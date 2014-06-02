Президент Польщі зустрінеться з Порошенком 3 червня у Варшаві

Як повідомила прес-служба глави польської держави, зустріч відбудеться у палаці Бельведер о 22.30 за місцевим часом.

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Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко планує відвідати з візитом Польщу 3-4 червня на запрошення Броніслава Коморовського для участі у святкуванні 25-ої річниці перших частково вільних виборів до польського парламенту. У цих заходах також візьме участь низка глав інших країн, серед яких президент США Барак Обама.

За неофіційною інформацією, Петро Порошенко у Варшаві планує низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з президентом США.