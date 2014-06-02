Президент Польщі зустрінеться з Порошенком 3 червня у Варшаві

13:57, 02 червня 2014
Політика
0 0

Президент Польщі Броніслав Коморовський завтра ввечері у Варшаві проведе зустріч з переможцем президентських виборів в Україні Петром Порошенком.

Президент Польши Бронислав Коморовский назначил встречу новому президенту Украины / фото УНИАН

Як повідомила прес-служба глави польської держави, зустріч відбудеться у палаці Бельведер о 22.30 за місцевим часом.

Читайте такожЗМІ: названа дата зустрічі Обами і Порошенка

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко планує відвідати з візитом Польщу 3-4 червня на запрошення Броніслава Коморовського для участі у святкуванні 25-ої річниці перших частково вільних виборів до польського парламенту. У цих заходах також візьме участь низка глав інших країн, серед яких президент США Барак Обама.

За неофіційною інформацією, Петро Порошенко у Варшаві планує низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з президентом США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter