“Урядовий кур`єр” і “Голос України” оголосили Порошенка президентом

В газетах "Урядовий кур'єр" і "Голос України" опубліковано офіційні результати позачергових виборів президента України.

Обраним президентом України став народний депутат Петро Порошенко, який отримав 54,7% голосів виборців на позачергових виборах 25 травня.

Такі офіційні результати позачергових виборів, затверджені протоколом Центральної виборчої комісії, надруковані в офіційних виданнях "Урядовий кур'єр" і "Голос України"

Читайте такожКоморовський приїде на інавгурацію Порошенка"Згідно з частиною третьою статті 84 Закону України "Про вибори президента України" за підсумками голосування в день позачергових виборів президента України 25 травня 2014 року обраним президентом України є кандидат на пост президента України Порошенко Петро Олексійович, 1965 року народження, народний депутат України, проживає в місті Києві, безпартійний, висунутий шляхом самовисування, який отримав на виборах 9 857 308 голосів виборців, що становить 54,70 відсотка, тобто більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні", - сказано на сайтах газет.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня ЦВК, відповідно до Закону "Про вибори президента України", на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування та протоколу ЦВК про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу встановила результати позачергових виборів президента України 25 травня, підписавши відповідний протокол.