ЦВК оголосила Порошенка президентом України

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні комісія за результатами опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій встановила офіційні результати позачергових виборів президента України, що відбулися 25 травня.

Офіційні результати встановлено на підставі підписаного протоколу про результати виборів президента. Протокол підписали всі 15 членів ЦВК.

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Відповідний протокол було підписано о 17 годині 14 хвилин. Після чого голова ЦВК Михайло Охендовський зачитав остаточні дані щодо голосування і о 17.22 оголосив переможцем Порошенка.

“Обраним президентом України є кандидат на пост президента України Петро Олексійович Порошенко, 1965 року народження, народний депутат України, проживає у Києві, безпартійний, висунутий шляхом самовисування”, - сказав голова ЦВК.

Він також зазначив, що у ЦВК відсутні будь-які скарги, які б могли поставити під сумнів результати голосування, а також ЦВК має повідомлення від усіх апеляційних судів про відсутність на їх розгляді справ, які б могли вплинути на встановлені результати виборів.

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Згідно з результатами, оприлюдненими ЦВК, Порошенко отримав 54,7% голосів виборців (за нього проголосували 9 млн 857 тис 308 громадян), Юлія Тимошенко — 12,81% (2 млн 310 тис. 50), Олег Ляшко — 8,32% (1 млн 500 тис 377), Анатолій Гриценко — 5,48% (989 тис 29), Сергій Тігіпко — 5,23% (943 тис 430), Михайло Добкін — 3,03% (546 тис 138), Вадим Рабінович — 2,25% (406 тис 301).

Інші кандидати на пост президента отримали менше 2% голосів виборців.

Нагадаємо, згідно з законом про вибори президента, офіційні результати виборів президента оголошує головуючий на засіданні ЦВК. Новообраний президент набуває повноважень з моменту прийняття присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення президента України.

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Позачергові вибори президента України відбулись 25 травня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН,Президент США Барак Обама, Канцлер Федеративної Республіки Німеччини Ангела Меркель, Президент Франції Франсуа Олланд і ряд інших світових політиків вже привітали Петра Порошенка з високим результатом на виборах президента України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що президентські вибори в Україні пройшли «не без проблем», але в цілому це позитивний крок.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович виїхав з Києва ввечері 21 лютого, після підписання угоди з опозицією, яка повинна була врегулювати політичну кризу. Угоду було підписано з участю міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини і Франції.

В той же день ввечері частина мітингувальників заявила, що не визнає цей документ, і стала вимагати негайної відставки Януковича.

У суботу, 22 лютого, Верховна Рада усунула Януковича з посади Президента. Він назвав це державним переворотом. Точне місцезнаходження Януковича не відомо й досі.

Разом з Януковичем покинули країну його сини - бізнесмен Олександр Янукович і народний депутат Віктор Янукович.

Генеральна прокуратура України розслідує 4 кримінальні провадження щодо Януковича. За словами в.о. генпрокурора Олега Махніцького, відкриті кримінальні провадження за перевищення влади і службових повноважень.

Януковича і його оточення також звинувачують у дестабілізації ситуації на сході країни.