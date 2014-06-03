Президента Росії на інавгурацію Петра Порошенка не запрошували
Росія запрошена на церемонію інавгурації новообраного президента України Петра Порошенка на рівні тимчасового повіреного у справах Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.
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«Росія запрошена на рівні тимчасового повіреного у справах Росії в Україні Андрія Воробйова», - сказав Євген Перебийніс, уточнивши, що поки немає підтвердження його участі в церемонії інавгурації.
При цьому Євген Перебийніс зазначив, що на такому рівні запрошена не лише Росія. «Дуже багато держав запрошені на рівні керівників дипломатичних установ, послів, тимчасових повірених, акредитованих в Україні», - сказав він.
Відповідаючи на питання, чи запрошували на інавгурацію Петра Порошенка президента Росії Володимира Путіна, Євген Перебийніс відповів: «Путіна не запрошували».