У Донецьку терористи кинули у вікно райсуду "коктейль Молотова"

Вчора о 5.00 від МНС у міліцію надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні Куйбишевського районного суду, в ході якої частково пошкоджено один з кабінетів, повідомляється на сайті ГУМВС України в Донецькій області.

У ході перевірки правоохоронцями було встановлено, що невідомий кинув у вікно пляшку з горючою речовиною, через що сталося загоряння.

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Слідчим відділом Куйбишевського РВ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.