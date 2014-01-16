Кабінет та приймальня першого заступника голови ВР також заблоковані

Про це УНІАН повідомив один із охоронців будівлі парламенту.

Це здійсно для того, щоб завадити Калєтніку відкрити пленарне засідання і провести голосування за проект державного бюджету на 2014 рік.

Як відомо, опозиція заблокувала кабінет голови Верховної Ради Володимира Рибака.

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Кореспондент УНІАН, розмовляючи з людьми, які знають розташування кабінетів у парламенті, запитав: “Чи є другий вихід із кабінету Рибака?”. Один із співрозмовників відповів, посміхаючись: “Якщо він є, то про нього знають і він теж заблокований”.

На даний час засідання парламенту так і не розпочалося.