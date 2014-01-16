Кабінет та приймальня першого заступника голови ВР також заблоковані
11:10, 16 січня 2014Політика
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Кабінет і приймальня першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка заблоковані
Кабінет Ігоря Калєтніка заблоковано
Про це УНІАН повідомив один із охоронців будівлі парламенту.
Це здійсно для того, щоб завадити Калєтніку відкрити пленарне засідання і провести голосування за проект державного бюджету на 2014 рік.
Як відомо, опозиція заблокувала кабінет голови Верховної Ради Володимира Рибака.
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Кореспондент УНІАН, розмовляючи з людьми, які знають розташування кабінетів у парламенті, запитав: “Чи є другий вихід із кабінету Рибака?”. Один із співрозмовників відповів, посміхаючись: “Якщо він є, то про нього знають і він теж заблокований”.
На даний час засідання парламенту так і не розпочалося.
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