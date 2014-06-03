Група "Чорних чоловічків" відбула на Схід України на допомогу спецбатальйону "Азов"
19:03, 03 червня 2014Політика
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Чергова група "Чорних чоловічків" відбула на східний фронт, щоб поповнити лави батальйона спеціального призначення "Азов".
Група "Чорних чоловічків" відбула на Схід України на допомогу спецбатальйону "Азов"
«Ця війна не є результатом внутрішніх чвар. Ця війна принесена нам ворогом з-за кордону. Наша завдання не лише зупинити її, а й відновити єдність країни. Ця війна вестиметься до відновлення контролю над Кримом», - сказав один із командирів, звертаючись до бійців, передаэ Громадське ТБ.
Фінансування підрозділу здійснюється силами українських бізнесменів та звичайних громадян.
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