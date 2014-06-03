Група "Чорних чоловічків" відбула на Схід України на допомогу спецбатальйону "Азов"

«Ця війна не є результатом внутрішніх чвар. Ця війна принесена нам ворогом з-за кордону. Наша завдання не лише зупинити її, а й відновити єдність країни. Ця війна вестиметься до відновлення контролю над Кримом», - сказав один із командирів, звертаючись до бійців, передаэ Громадське ТБ.

Фінансування підрозділу здійснюється силами українських бізнесменів та звичайних громадян.