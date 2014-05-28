Кучма вважає, що Україна не зможе повернути Крим

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма сказав під час спілкування з журналістами 27 травня у Чернівецькій області.

«Раніше, перед закінченням свого президентства, я сказав, що хотів би подивитись на Україну без Кучми. Тоді був популярним такий рух. І зараз ми її бачимо. Крим ми вже втратили, і я вважаю, що повернути його вже нереально, адже Росія пішла ва-банк. Для неї назад дороги немає. Вона Крим вже ніколи не віддасть. Зараз іде фактична війна на Донбасі. І головне завдання, яке стоятиме перед новим президентом, - зберегти Донецьку і Луганську області у складі України. Адже втрата території - це найгірше, що може бути», - заявив екс-президент.Читайте такожПорошенко назвав пріоритети роботи на новій посаді

Водночас Кучма висловився схвально з приводу проведення президентських виборів в один тур і наголосив на тому, що партійний принцип розподілу посад є неприпустимим.

Він вважає, що Україні пощастило з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, однак в цілому уряд складається із «некомпетентних людей». «Тому дуже важливо, щоб зараз у Кабінет міністрів прийшли компетентні люди, які зможуть щось покращити в тому чи іншому міністерстві. І я дуже сподіваюсь, що Петро Порошенко зможе таких людей привести в уряд», - сказав Кучма.