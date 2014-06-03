НАТО готує для України пакет допомоги у проведенні реформ

23:25, 03 червня 2014
Політика
0 0

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляє, що альянс готує для України пакет довгострокових заходів допомоги у проведенні реформ.

Расмуссен / REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це він сказав на прес-конференції за підсумками першого дня засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

Читайте такожНАТО закликає Росію повернути Крим Україні

”У найближчі тижні ми завершимо підготовку широкого пакету довгострокових заходів, щоб допомогти Україні ефективно провести реформи, а також зробити її Збройні сили сильнішими”, - заявив генсек НАТО.

За словам Расмуссена, рішення стосовно цього пакету буде ухвалено наприкінці поточного місяця міністрами закордонних справ країн-членів альянсу. 

”Але загалом це (пакет) про надання Україні допомоги у проведенні реформ у секторі оборони та модернізації її Збройних сил, у тому числі й щодо розширення її військових можливостей”, - пояснив він.

Відповідаючи на питання, чи не бачить він аналогії сьогоднішніх подій з «холодною війною», Расмуссен сказав: ”Я не оцінюю це як «холодну війну», яка характеризувалося як протистояння з блоком комуністичного диктаторства під керівництвом Радянського Союзу, який мав країни в Європі. Це була ідеологія, а це не те, що ми бачимо зараз. Навпаки, Росія виглядає ізольованою, а її дії нагадують нам старомодний образ думок «холодної війни». Ми готові вжити заходів, які необхідні, щоб гарантувати ефективний захист всіх союзників так довго, як це буде потрібно”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter