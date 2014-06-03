НАТО готує для України пакет допомоги у проведенні реформ

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це він сказав на прес-конференції за підсумками першого дня засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

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”У найближчі тижні ми завершимо підготовку широкого пакету довгострокових заходів, щоб допомогти Україні ефективно провести реформи, а також зробити її Збройні сили сильнішими”, - заявив генсек НАТО.

За словам Расмуссена, рішення стосовно цього пакету буде ухвалено наприкінці поточного місяця міністрами закордонних справ країн-членів альянсу.

”Але загалом це (пакет) про надання Україні допомоги у проведенні реформ у секторі оборони та модернізації її Збройних сил, у тому числі й щодо розширення її військових можливостей”, - пояснив він.

Відповідаючи на питання, чи не бачить він аналогії сьогоднішніх подій з «холодною війною», Расмуссен сказав: ”Я не оцінюю це як «холодну війну», яка характеризувалося як протистояння з блоком комуністичного диктаторства під керівництвом Радянського Союзу, який мав країни в Європі. Це була ідеологія, а це не те, що ми бачимо зараз. Навпаки, Росія виглядає ізольованою, а її дії нагадують нам старомодний образ думок «холодної війни». Ми готові вжити заходів, які необхідні, щоб гарантувати ефективний захист всіх союзників так довго, як це буде потрібно”.