Генсек НАТО: Росія не виконує своїх обіцянок, погрожує своїм сусідам і застосовує проти них силу

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає керівництво Росії до конструктивної взаємодії з новообраним президентом України.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, таку заяву генсек Альянсу зробив у понеділок по завершенню засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів. Засідання було ініційоване послом Росії в НАТО Олександром Грушком.

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"Ми вітаємо народ України з проведенням вільних і справедливих виборів, які здебільшого відповідали міжнародним стандартам. Він чітко проголосував за єдину Україну. Вибір українського народу треба поважати, і ми закликаємо Росію до конструктивної взаємодії з новообраним президентом", - заявив Расмуссен.

Генсек НАТО також наголосив на співпраці з новообраним президентом з боку самого Альянсу. "Український народ зробив так, що його голос був почутий. І його вибір треба поважати. Тому ми розраховуємо на співпрацю з новим президентом України", - зазначив Расмуссен.

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За його словами, у ході засідання Ради Росія-НАТО відбулося обговорення ситуації в сфері безпеки в та навколо України. "Ми вітаємо проведення цієї зустрічі. Всі союзники по НАТО дали зрозуміти, що ми засуджуємо незаконну анексію Криму, і союзники не визнають її", - нагадав він позицію Альянсу.

Генсек НАТО знову закликав Росію повністю відвести свої війська від українського кордону з подальшою перевіркою міжнародними інспекторами, "зупинити потік зброї і бойовиків в Україну, засудити озброєних сепаратистів та використовувати свій вплив для звільнення спостерігачів ОБСЄ, взятих в заручники".

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"Це було не просте зібрання, але це було необхідно. Ми вже давно погодилися з тим, що Рада Росія-НАТО - це форум, який відбувається за будь-якої погоди. І, чесно кажучи, клімат на даний момент не добрий не тому, що НАТО цього хоче, але через незаконну агресію Росії проти України", - додав він.

Крім того, Расмуссен підкреслив незмінність підтримки з боку НАТО суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. "Ми не визнаємо і не будемо визнавати збройну анексію Криму Росією, і ми рішуче виступаємо за право України обирати свій власний шлях у майбутнє. Це є основним принципом міжнародного права та Євроатлантичної безпеки. Росія приєдналася до цього принципу", - зазначив генсек НАТО.

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Нагадавши про багаторічне партнерство з Росією, яке засноване на зобов'язаннях, Расмуссен констатував, що "свої обіцянки Росія не виконує". "Росія загрожує своїм сусідам і застосовує проти них силу. Вона не поважає територіальної цілісності та політичної незалежності іншої країни", - підкреслив він.

У цьому зв'язку генсек Альянсу запевнив, що всі заходи, які НАТО реалізує в сфері оборони, є "помірними, пропорційними, прозорими і повністю сумісними з міжнародними зобов'язаннями". "Вони не становлять загрози для Росії, і НАТО не є загрозою для Росії. Ми хочемо поліпшити клімат, але для цього Росія повинна показати, що вона готова грати за тими ж правилами, як і всі інші", - додав Расмуссен.