За останній тиждень Донецьку область покинули 15 тисяч людей - ЗМІ

Останні розповідають, що на Заході і в Центрі України східняків чекають, знаходять їм тимчасове житло і збирають для них гроші. Волонтерська діяльність украй небезпечна: адже терористи шукають і залякують тих, хто сприяє людям покинути зону бойових дій, передає ТСН.

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Водночас, голова Донецька масову евакуацію заперечує . Олександр Лук'янченко запевняє, що жодна людина, яка хотіла б виїхати з Донбасу, до міськради не зверталася.

Волонтери зізнаються, що найважче вибратися із міста інвалідам, сімям із людьми похилого віку та дуже маленькими дітьми. Проте активісти намагаються вивезти усіх: наймолодшому "клієнту" волонтерської служби - 6 днів від народження.