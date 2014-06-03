Мер Донецька: Через бандитизм "ДНР" з міста йде малий бізнес, закриваються кафе та готелі

Через свавілля, яке влаштовують у Донецьку бандити, згортає свою роботу малий бізнес, закриваються готелі й кафе. Про це журналістам повідомив донецький міський голова Олександр Лук'янченко, передає "ОстроВ".

"В даний час через ту стабільно напружену обстановку стрімко згортає свою роботу малий бізнес в місті, згортається торгівля, сфера обслуговування, окремі готелі, кафе, ресторани. Багато фірм відпускають своїх працівників у безоплатні відпустки", - сказав він.

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"Це, на жаль, позначається на економіці та на доходній частини бюджету", - додав Лук'янченко, уточнивши, що тільки наявні ресурси допомогли закрити міський бюджет за квітень.

Також, за словами донецького градоначальника, скоротилися відрахування в Пенсійний фонд: "Ми за 5 місяців практично перший раз недовиконали надходження до ПФ на 11% або на 63 млн грн".

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При цьому Лук'янченко підкреслив, що всі пенсії і соціальні виплати в квітні донеччани отримали в повному обсязі і "практично своєчасно". Те ж саме стосується заробітних плат, за винятком двох простоюючих підприємств - заводів "Топаз" і "Донбаскабель".