Обама зустрінеться з Порошенком у Варшаві

Зустріч у Варшаві відбудеться наступного дня після того, як Барак Обама пообіцяв витратити мільярд доларів, щоб тимчасово розташувати в Європі більше американських військових, повідомляє Радіо Свобода.

НАТО звинувачує Росію в причетності до заворушень на сході України. Москва заперечує такі звинувачення, хоча наполягає на праві захищати російськомовних у регіоні.

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Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен оголосив у вівторок, що альянс невдовзі завершить підготовку пакету допомоги для модернізації та реформування збройних сил України.

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На міністерській нараді НАТО в Брюсселі керівник оборонного відомства США Чак Гейґел також закликав союзників по альянсу збільшити оборонні бюджети у зв'язку з кризою в Україні.