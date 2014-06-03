Обама запропонував розширити військову присутність США в Східній Європі

14:45, 03 червня 2014
Світ
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Президент США Барак Обама пропонує виділити $1 млрд на збільшення військової присутності США в Східній Європі у зв'язку з агресією Росії щодо України.

Обама готов направить деньги на расшиерение военного присутствия в Европе / REUTERS

Згідно з повідомленням Білого дому, з відповідною пропозицією Барак Обама звернувся до конгресу, передає радіо «Свобода».

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Мова йде про збільшення чисельності наземних, повітряних і морських підрозділів.

Сьогодні Барак Обама прибув з візитом до Варшави, звідки починає своє турне по Європі. У польській столиці президент США зокрема назвав безпеку в Центральній і Східній Європі «наріжним каменем» безпеки як США, так і всіх їх країн-партнерів.

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