Держприкордонслужба: Луганський прикордонзагін не захоплений і не висував жодних ультиматумів

Луганський прикордонний загін не захоплений. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, передає "ОстроВ".

Так, в деяких засобах масової інформації з'явилося повідомлення про нібито захоплення терористами Луганського прикордонного загону після чергового штурму.

Державна прикордонна служба заявляє, що дана інформація не відповідає дійсності. Особовий склад загону знаходиться в місці дислокації і в готовності до відбиття нових атак. Морально-психологічний дух особового складу високий і зброю залишати ніхто не збирається.

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«Як вже повідомлялося раніше, Луганський прикордонний загін знаходиться в оточенні терористів, проте вогонь по частині не ведеться. Вогневі точки прикордонників контролюються снайперами бойовиків, які розмістилися в квартирах житлових будинків. По периметру загону розташовані вогневі позиції терористів, які готуються вести вогонь», - пише джерело.

Що стосується «ультиматумів», які висунули прикордонники - дана інформація також не відповідає дійсності. Ніяких офіційних ультиматумів ні керівництво загону, ні за його дорученням командування будь-якого підрозділу Луганського загону не пред'являли.