Луганських прикордонників оточила величезна кількість бойовиків з гранатометами
Навколо Луганського прикордонного загону зібралася велика кількість бойовиків, у Держприкордонслужбі не виключають штурму.
Навколо Луганського прикордонного загону знову зібралася величезна кількість озброєних осіб, в тому числі російські так звані «козаки».
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, вони озброєні важкою зброєю - мінометами, гранатометами РПГ, крупнокаліберними кулеметами.
Фактично, з хвилини на хвилину може розпочатися штурм цього підрозділу як акт помсти за те, що прикордонники не склали зброю і не здалися та продовжують виконувати свої обов’язки, зазначає ДПСУ.
Читайте такожОточені терористами луганські прикордонники заговорили про ультиматум
Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 червня, в Луганську прикордонники з 4.00 ранку близько 17 годин лише своїми силами відбивали атаки терористів. У рамках взаємодії на допомогу прикордонникам направлялися винищувачі сил АТО, однак вести прицільний точковий вогонь у місті вони повноцінно не змогли.
Було поранено 8 військовослужбовців. З боку нападників остаточна кількість поранених та вбитих не відома, попередньо зазначалося про 8 та 5 відповідно.
Вночі на території Луганського прикордонного загону було певне затишшя, вранці поблизу знову почали з’являтися терористи.
Вдень 3 червня російські ЗМІ повідомили, що перестрілки в Луганську поновилися.