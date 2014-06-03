Луганських прикордонників оточила величезна кількість бойовиків з гранатометами

Навколо Луганського прикордонного загону знову зібралася величезна кількість озброєних осіб, в тому числі російські так звані «козаки».

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, вони озброєні важкою зброєю - мінометами, гранатометами РПГ, крупнокаліберними кулеметами.

Фактично, з хвилини на хвилину може розпочатися штурм цього підрозділу як акт помсти за те, що прикордонники не склали зброю і не здалися та продовжують виконувати свої обов’язки, зазначає ДПСУ.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 червня, в Луганську прикордонники з 4.00 ранку близько 17 годин лише своїми силами відбивали атаки терористів. У рамках взаємодії на допомогу прикордонникам направлялися винищувачі сил АТО, однак вести прицільний точковий вогонь у місті вони повноцінно не змогли.

Було поранено 8 військовослужбовців. З боку нападників остаточна кількість поранених та вбитих не відома, попередньо зазначалося про 8 та 5 відповідно.

Вночі на території Луганського прикордонного загону було певне затишшя, вранці поблизу знову почали з’являтися терористи.

Вдень 3 червня російські ЗМІ повідомили, що перестрілки в Луганську поновилися.