Обама та Порошенко зустрілися у Варшаві

Президент США Барак Обама і новообраний президент України Петро Порошенко зустрілися у середу у Варшаві. Зміст приватної розмови наразі невідомий, повідомляє Радіо Свобода.

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Порошенко, як і Обама, прибули у польську столицю напередодні і зокрема взяли участь в урочистій вечері з нагоди вручення премії «Солідарність», якою нагородили лідера кримських татар Мустафу Джемілєва.

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Незабаром після свого приїзду у Варшаву Барак Обама виступив із заявою, що просить Конгрес виділити кошти на збільшення військової присутності США у Європі.