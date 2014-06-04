Обама та Порошенко зустрілися у Варшаві
12:05, 04 червня 2014Політика
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Зміст приватної розмови наразі невідомий.
Обама і Порошенко зустрілися у Варшаві / Фото: УНІАН
Президент США Барак Обама і новообраний президент України Петро Порошенко зустрілися у середу у Варшаві. Зміст приватної розмови наразі невідомий, повідомляє Радіо Свобода.
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Порошенко, як і Обама, прибули у польську столицю напередодні і зокрема взяли участь в урочистій вечері з нагоди вручення премії «Солідарність», якою нагородили лідера кримських татар Мустафу Джемілєва.
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Незабаром після свого приїзду у Варшаву Барак Обама виступив із заявою, що просить Конгрес виділити кошти на збільшення військової присутності США у Європі.
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