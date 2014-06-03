Обама: Україна не повинна жертвувати суверенітетом заради добрих відносин з Росією

За словами американського президента, новообраний український президент висловив зацікавленість у нормалізації стосунків із Росією. Однак у той же час він сказав, що суверенітет України не може стати жертвою для досягнення цієї мети. «Я повністю його в цьому підтримую», - сказав Барак Обама.

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За словами президента США, українці повинні самі обирати майбутнє своєї країни, без зовнішнього втручання. «Особливо, коли мова йде про озброєних бойовиків із сусідніх країн, які намагаються підірвати зусилля українців, що прагнуть реформувати свою державу, зміцнити демократію і економіку», - сказав він.

Барак Обама зазначив, що очікує на завтрашній зустрічі з Петром Порошенком почути, чого більш за все зараз потребує українська влада. За його словами, мова може йти, в першу чергу, про економічну підтримку. «Міжнародний пакет допомоги МВФ і міжнародна допомога, в тому числі наша, будуть критично важливими в перші місяці, коли уряд буде намагатися зміцнити свою позицію і переконати скептиків, що є перспектива кращого життя», - сказав Барак Обама.