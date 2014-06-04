На Донеччині вночі терористи обстріляли прикордонний пункт "Маринівка"

Сьогодні вночі невідомі здійснили постріли по пункту пропуску «Маринівка» на кордоні з Росією, що в Шахтарському районі Донецької області, повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, близько 02.35 на відстані 300 метрів від пункту пропуску зупинився автомобіль. Декілька осіб, які вийшли з нього, почали стріляти в напрямку пункту пропуску. Невідомі встигли здійснили декілька черг з автоматичної зброї. Прикордонники відразу у відповідь також відкрили вогонь. Після цього нападники швидко зникли з місця події.

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Згодом, оглядаючи місцевість, охоронці кордону на місці, звідки велася стрільба, виявили гільзи калібру 5,45 та 7,62 мм. Сліди від пострілів прикордонники виявили на бетонних тетраподах, які прикривають підступи до пункту пропуску.