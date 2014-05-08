На Луганщині близько 40 терористів підпалили пункт пропуску

Як повідомляють прикордонники, близько 18 години до пункту пропуску «Ізваріне», що на Луганщині, нібито, для оформлення на виїзд з України прибуло два мікроавтобуси. Під час оформлення талонів на в’їзд до пункту пропуску з автомобілів раптово вискочило біля 40 озброєних чоловіків, розсередилися по периметру пункту пропуску в готовності застосовувати зброю.

Читайте такожЛуганські прикордонники затримали трьох сепаратистів з перепустками "Народного ополчення Донбасу"

Невідомі висунули вимогу до прикордонників скласти зброю та здатися, інакше вони за 30 секунд відкриють вогонь. Прикордонники відмовилися та зайняли вогневі позиції. За 30 секунд невідомі почали закидати пункт пропуску пляшками із запалювальною сумішшю. Правоохоронці відкрили вогонь.

У пункті пропуску виникла пожежа. Нападники, побачивши вогонь, сіли в автомобілі та зникли на території України. Наразі пожежу ліквідовано. Роботу пункту пропуску тимчасово зупинено.