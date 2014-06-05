Путін про Порошенка: "У нього поки руки не заплямовані кров'ю"
Петро Порошенко може зупинити конфлікт на Донбасі, "у нього поки руки не заплямовані кров'ю", вважає президент РФ Володимир Путін.
"Це не війна між державами, це різні речі... Вважаю, що у Порошенка є унікальний шанс: у нього поки руки не забруднені кров'ю", - заявив Путін в інтерв'ю французьким ЗМІ - телеканалу TF1 і радіостанції Europe 1, повідомляє РИА Новости.
Путін підкреслив, що Порошенко може почати прямий діалог з Півднем і Сходом України, і при цьому не забув назвати антитерористичну операцію "каральною".
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При цьому президент РФ заявив, що "ніяких збройних сил, ніяких російських інструкторів навіть на південному сході України немає, не було і немає".
Як повідомляв УНІАН, злочинні дії громадян Росії на території України призвели до загибелі 122 чоловік, поранення майже 200 людей та інших тяжких наслідків.
Про це йдеться в повідомленні Генпрокуратури, яка почала досудове розслідування за фактом вербування та підготовки найманців для участі в терористичній діяльності в Україні.
"З метою вирішення воєнного конфлікту, здійснення терактів в Донецькій і Луганській областях, повалення державної влади і порушення територіальної цілісності України, громадяни РФ створили на території Російської Федерації незаконні збройні формування - спеціальні навчальні центри, в яких проводиться вербування, фінансування і навчання найманців", - заявили в ГПУ.
За даними відомства, озброєні найманці за матеріальну винагороду у військовому спорядженні безперешкодно пропускаються посадовими особами Прикордонної служби ФСБ Росії в Україну, де беруть активну участь у терористичній діяльності.