Путін про Порошенка: "У нього поки руки не заплямовані кров'ю"

"Це не війна між державами, це різні речі... Вважаю, що у Порошенка є унікальний шанс: у нього поки руки не забруднені кров'ю", - заявив Путін в інтерв'ю французьким ЗМІ - телеканалу TF1 і радіостанції Europe 1, повідомляє РИА Новости.

Путін підкреслив, що Порошенко може почати прямий діалог з Півднем і Сходом України, і при цьому не забув назвати антитерористичну операцію "каральною".

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При цьому президент РФ заявив, що "ніяких збройних сил, ніяких російських інструкторів навіть на південному сході України немає, не було і немає".

Як повідомляв УНІАН, злочинні дії громадян Росії на території України призвели до загибелі 122 чоловік, поранення майже 200 людей та інших тяжких наслідків.

Про це йдеться в повідомленні Генпрокуратури, яка почала досудове розслідування за фактом вербування та підготовки найманців для участі в терористичній діяльності в Україні.

"З метою вирішення воєнного конфлікту, здійснення терактів в Донецькій і Луганській областях, повалення державної влади і порушення територіальної цілісності України, громадяни РФ створили на території Російської Федерації незаконні збройні формування - спеціальні навчальні центри, в яких проводиться вербування, фінансування і навчання найманців", - заявили в ГПУ.

За даними відомства, озброєні найманці за матеріальну винагороду у військовому спорядженні безперешкодно пропускаються посадовими особами Прикордонної служби ФСБ Росії в Україну, де беруть активну участь у терористичній діяльності.