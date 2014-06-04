До Києва щодня прибувають десятки поранених бійців АТО
23:47, 04 червня 2014Політика
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Літаки з пораненими прибувають із Донбасу до Києва щодня.
Сьогодні очікується черговий борт. Як з'ясували журналісти, 21 потерпілий на сьогодні перебуває в головному військовому шпиталі, передає ТСН.
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10 з них – у тяжкому стані. 14-х, більш легких, відвезли до Ірпінської лікарні. Основні поранення – кульові, осколкові – від гранат та снарядів, також опіки. Міністерство оборони поки що не надає докладнішої інформації, лікарі теж, але переважно – через завантаженість.
Повідомляється, що хірурги роблять по кілька операцій щодня.
Раніше повідомлялося, що за останній місяць на Сході України отримали поранення семеро дітей.
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