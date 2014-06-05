G7 визнала стриманими дії сил АТО на Донбасі і закликала бойовиків роззброїтися
02:53, 05 червня 2014Політика
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Лідери країн G7 назвали стриманими дії силових структур України, які проводять військову спецоперацію на південному сході країни, і висловилися за якнайшвидше застосування "меморандуму миру і злагоди", - йдеться в комюніке за підсумками робочої вечері "сімки".
Лідери G7 закликали українську владу зберігати стриманість / REUTERS
"Ми закликаємо незаконні збройні формування роззброїтися. Ми закликаємо українську владу зберегти стриманий підхід у проведенні операцій з відновлення законності і порядку", - заявили глави країн-членів G7.
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Вони також вітали "готовність української влади до продовження інклюзивного національного діалогу", повідомляє РИА Новости.
"Ми вітаємо "меморандум миру і злагоди", прийнятий Верховною Радою 20 травня, і висловлюємо бажання, щоб він міг бути швидко застосований", - йдеться в комюніке.
Лідери також закликали український парламент і уряд продовжити конституційну реформу.
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