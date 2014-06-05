G7 визнала стриманими дії сил АТО на Донбасі і закликала бойовиків роззброїтися

"Ми закликаємо незаконні збройні формування роззброїтися. Ми закликаємо українську владу зберегти стриманий підхід у проведенні операцій з відновлення законності і порядку", - заявили глави країн-членів G7.

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Вони також вітали "готовність української влади до продовження інклюзивного національного діалогу", повідомляє РИА Новости.

"Ми вітаємо "меморандум миру і злагоди", прийнятий Верховною Радою 20 травня, і висловлюємо бажання, щоб він міг бути швидко застосований", - йдеться в комюніке.

Лідери також закликали український парламент і уряд продовжити конституційну реформу.