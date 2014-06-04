Меркель не виключає, що G-7 обговорюватиме подальші санкції щодо Росії

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила напередодні саміту, який починає свою роботу у середу в Брюсселі.

"Сьогодні ввечері ми будемо обговорювати: по-перше, ситуацію в Україні та інші політичні питання, по-друге, як після президентських виборів ми зможемо підтримати Україну і по-третє, наші відносини в Росією та необхідні заходи, які можуть бути вжиті і, якщо це не допоможе - обговорити подальші санкції", - зазначила Меркель.Читайте такожОбама пригрозив РФ подальшою ізоляцією: "Часи імперій вже в минулому"

За її словами, у четвер G-7 обговорюватиме питання, пов'язані з економікою та енергетикою.

Канцлер Німеччини першою приїхала на саміт великої сімки.