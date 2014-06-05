Парламент припинив повноваження депутата Віталія Кличка

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 255 народних депутатів з 328, зареєстрованих у сесійній залі.

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Під час голосування Віталій Кличко був присутній у сесійній залі парламенту і з кимось розмовляв по мобільному телефону.

Після результативного голосування голова Верховної Ради Олександр Турчинов привітав Віталія Кличка з обранням на посаду київського міського голови та побажав йому плідної роботи на цій відповідальній посаді.