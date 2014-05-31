Кличко: Майдан відстояв демократію в Україні і зараз має визначитися зі своїм майбутнім

Про це заявив журналістам лідер «УДАРу» Віталій Кличко.

«Майдан повернув демократію в Україну. Мільйони громадян нашої держави, серед яких сотні тисяч киян, вийшли відстоювати своє майбутнє і майбутнє своєї країни, - зазначив Кличко. – Я боровся на Майдані з першого дня. Ми не допустили розгону Майдану тоді - не допустимо і сьогодні, хто б які провокації не чинив».

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За словами Кличка, «ми розуміємо, що країна і столиця повинні повертатися до мирного життя і розпочинати реформи, яких вимагають люди. Сьогодні Майдан повинен самовизначитися зі своїм майбутнім», - підкреслив лідер «УДАРу».

Кличко, який здобув підтримку більше половини громадян на виборах мера столиці, привітав киян з Днем міста і пообіцяв забезпечити у столиці належне функціонування всіх служб та інфраструктури, «щоб Київ став містом, комфортним для життя – таким, яким його хочуть бачити мешканці столиці».