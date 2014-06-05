Путін вимагає доказів того, що РФ відправляє бойовиків і зброю на схід України

Президент Росії Володимир Путін вимагає надати докази відправлення з боку Росії бойовиків і зброї на схід України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв'ю радіостанції «Европа-1» і телеканалу TF1.

«Докази? Так нехай вони їх нададуть», - сказав Путін, відповідаючи на запитання про те, що у США є докази того, що Росія втрутилася в ситуацію в Україні, направляє туди свої озброєні формування і поставляла зброю.

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«Ми бачили, весь світ бачив, як держсекретар Сполучених Штатів демонстрував у Раді Безпеки ООН доказ того, що в Іраку є зброя масового знищення, помахуючи пробіркою з якимсь пральним порошком. Врешті-решт війська Сполучених Штатів увійшли в Ірак, повісили Саддама Хуссейна, а потім з'ясувалося, що ніяких засобів масового знищення в Іраку не було й немає. Ви знаєте, говорити – це одне, а мати докази – це абсолютно інше», - додав він.

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Путін заявив, що «ніяких Збройних сил, ніяких російських інструкторів навіть на південному сході України немає. І не було».

*** Після анексії в березні цього року Криму Росія не припинила спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу в Слов'янську.

Підтримувані Росією сепаратисти організували провокації і побиття патріотично налаштованих громадян у Харкові, Миколаєві, Одесі.

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Сепаратисти заявляли, що Росія надає їм інформаційну і консультативну підтримку.

Українські прикордонники регулярно затримують партії зброї і боєприпасів, які безперешкодно надходять терористам з боку РФ. На боці терористів воюють численні бойовики, які є громадянами Росії.

15 квітня на сході України почалася антитерористична операція.