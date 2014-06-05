ВР створила ТСК з перевірки використання перерахованих українцями коштів на підтримку армії
За це рішення проголосували 313 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі.
Верховна Рада ухвалила постанову про створення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки використання коштів, перерахованих громадянами України, та видатків державного бюджету України, спрямованих на потреби Збройних сил. (№4968).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 313 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі.
Відповідно до постанови, ТСК має провести перевірку перерахувань українцями коштів на підтримку ЗСУ в рамках програми “Підтримай українську армію” до спеціального фонду держбюджету в Міністерстві оборони та видатків держбюджету, спрямованих на потреби ЗСУ.
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Також ТСК має витребувати у Міноборони щотижневі звіти про витрати цих коштів з метою перевірки законності даних витрат та встановлення їх доцільності і співвідношення до першочергових потреб ЗСУ.
Крім того, ТСК має провести перевірку прозорості процедур держзакупівель, здійснених за процедурою закупівлі в одного учасника, що проводилося Міноборони.
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За результатами перевірки Комісія має надати звіт — не пізніше тримісячного терміну з дня прийняття цієї постанови - щодо використання коштів.
Термін діяльності ТСК — на час виконання покладених на неї завдань.
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Як повідомляв УНІАН, акція “Підтримай українську армію” стартувала у середині березня.
За даними Міноборони, станом на 2 червня у рамках акції на рахунки міністерства від юридичних і фізичних осіб надійшло понад 128,1 млн грн.