Українці перерахували на підтримку української армії понад 128,5 млн грн

«Станом на 3 червня в рамках акції «Підтримай українську армію» на рахунки Міністерства оборони України в якості допомоги Збройним Силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло понад 128,5 млн грн», - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, з цієї суми грошові перекази на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ складають 120,9 млн грн. При цьому на медичне забезпечення української армії піде 7,6 млн грн.

З допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер «565» в підтримку української армії перераховано майже 30 млн грн (все - на матеріально-технічне забезпечення ЗС України).

Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 106,4 тис. дол. США і 46,9 тис. євро. Всього було продано іноземної валюти в гривневому еквіваленті майже на 2 млн грн. Після продажу іноземної валюти залишок на рахунках Міністерства оборони України склав 700 дол. США та 300 євро.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Міністерство оборони України ініціював благодійну акцію «Підтримай українську армію». Для участі в акції абонентам мобільних операторів «Київстар», «МТС Україна», life і «Тримоб» (колишній Utel) пропонувалося відправити SMS з будь-яким текстом або зателефонувати на номер «565». Після дзвінка або SMS з рахунку абонента автоматично знімається сума у 5 грн.

Разом з тим, Міноборони в рамках акції відкрило рахунки в державній казначейській службі України для банківських переказів коштів.