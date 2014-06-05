ЗМІ: Бойові дії активізувалися в районі Амвросіївки

Про це повідомляє сайт Новости Донбасса.

Як повідомляють місцеві мешканці в соцмережах, там чути артилерійські постріли.

Також з'явилася інформація, що біля смт. Новий світ на Старобешівській трасі терористи при пособництві місцевих жителів будують блокпост, зміцнюючи його шлакоблоками.

Раніше повідомлялося, що ніч на Донбасі минула без значних сутичок.