Ніч у зоні АТО минула без масштабних бойових дій - Тимчук
09:23, 05 червня 2014Політика
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Ніч в зоні проведення АТО минула без масштабних бойових дій
Терористи обстріляли два українські блокпости
Про це повідомляє координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.
"Протягом вчорашнього дня в складі сил АТО постраждали двоє військовослужбовців - обидва льотчики (один отримав опіки, другий травмований)", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожДо АТО на Сході залучать сучасну вітчизняну бронетехнікуТакож, за даними ІС, за минулі години на півночі Луганської області були обстріляні два блокпости українських силовиків. Військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь, втрат серед них немає.
Крім того, при поверненні в табір була обстріляна колона сил АТО.
"У відповідь вогнем було знищено мікроавтобус терористів-нападників. Втрат серед силовиків немає", - пише Тимчук.
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