Ніч у зоні АТО минула без масштабних бойових дій - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.

"Протягом вчорашнього дня в складі сил АТО постраждали двоє військовослужбовців - обидва льотчики (один отримав опіки, другий травмований)", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожДо АТО на Сході залучать сучасну вітчизняну бронетехнікуТакож, за даними ІС, за минулі години на півночі Луганської області були обстріляні два блокпости українських силовиків. Військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь, втрат серед них немає.

Крім того, при поверненні в табір була обстріляна колона сил АТО.

"У відповідь вогнем було знищено мікроавтобус терористів-нападників. Втрат серед силовиків немає", - пише Тимчук.