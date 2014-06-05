Проти колишнього глави «Украероруху» завели справу за держзраду

За словами тимчасово виконуючого обов'язки глави адміністрації президента Сергія Пашинського, під час виборчої кампанії Юрій Чередніченко «злив» інформацію бойовикам про доставку виборчих бюлетенів у Донецький аеропорт.

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«Ми знаємо, що ця інформація офіційна - СБУ вже порушила справу за фактом державної зради - він «злив» інформацію, на якому літаку бюлетені будуть в Донецькому аеропорту», - сказав Сергій Пашинський.

Він заявив, що вимагає від правоохоронних органів терміново заарештувати Юрія Чередніченка.

Нагадаємо, 25 травня в районі аеропорту Донецька терористами було здійснено напад на кілька машин, які перевозили бюлетені для президентських виборів.

29 травня Міністерство інфраструктури повідомило, що відсторонило від виконання обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух») Юрія Чередніченка на час перевірки господарської діяльності підприємства.