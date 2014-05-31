Терористи сьогодні двічі намагалися захопити аеропорт Донецька
Сьогодні в районі 5 години ранку розпочалася перша атака на аеропорт "Донецьк"
Терористи сьогодні двічі намагалися захопити міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С. Прокоф'єва, але отримали відсіч від українських десантників.
Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський.
«Сьогодні в районі 5 години ранку розпочалася перша атака на аеропорт "Донецьк" терористами. Атака здійснювалася двічі, потім о 7 годині ранку. І обидва рази українські сили АТО, а саме десантники дали жорстку відсіч терористам. На даний момент терористи зрозуміли, що аеропорт їм не взяти і відступили», - сказав прес-офіцер.
При цьому він зазначив, що «втрат з боку сил АТО немає».
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Як повідомляв УНІАН, Донецьке міське управління ГУ ГУМВС України просить жителів категорично обмежити перебування в районі донецького аеропорту та магазину МЕТRO. Щодня там чутні постріли, є повідомлення про поранених і вбитих серед мирного населення.
В ніч на 26 травня на територію Донецького аеропорту увірвалися озброєні представники Донецької народної республіки з вимогою вивести українських військових з території аеропорту.
Вранці 26 травня в аеропорту почалася антитерористична операція. З 7 ранку 26 травня аеропорт призупинив роботу.