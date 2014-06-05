Луценко нагадав генералу Литвину про покарання через розстріл
12:40, 05 червня 2014Політика
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Лідер «Третьої української республіки», колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко прокоментував неспроможність прикордонників захистити українську територію від підкріплень терористів.
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"Як вам спиться, генерале Литвин? І всім іншим міністрам та генералам, які дві доби не спромоглися прийти на виручку Луганському прикордонному загону ? А тепер вся путінська срань просто заллє Донбас", - пише Луценко у своєму Facebook.
"Вам повезло, що ще не оголошено військовий час. За таке - розстрілюють", - додав Луценко.
Як повідомлялося раніше, за останню добу прикордонники покинули застави на ділянці в 130 км держкордону в Луганській області. За ніч цим скористалися терористи, які на 15 вантажівках перетнули лінію кордону.
Допис by Юрій Луценко.
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