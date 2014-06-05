За ніч в Україну потрапило 15 вантажівок з терористами - Луценко

Про це екс-міністр внутрішніх справ, лідер «Третьої української республіки» Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

«За останню добу прикордонники покинули застави на ділянці в 130 км держкордону в Луганській області», - написав він.

«За ніч через цей пролом вже заїхало 15 Камазів з терористами», - заявив екс-міністр.

«Вже сьогодні вони прийдуть на допомогу бандугрупуванням в Донецькій області, проти яких ведеться АТО», - констатує Луценко.

Читайте також"Сім'я" Януковича платить найманцям по дві-три тисячі доларів - радник голови МВСЯк повідомляв УНІАН, 4 червня Державна прикордонна служба України спростовувала інформацію ЗМІ про нібито безперешкодний перетин державного кордону терористами.

Як заявили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, зокрема, розповсюджується інформація про безперешкодний перетин кордону з Росією в межах Луганської області колоною автомобільної та броньованої техніки з терористами.

Прикордонники зазначали, що державний кордон на всій ділянці відповідальності Східного регіонального управління охороняється за посиленим варіантом. Ділянки постійно прикриваються додатковими прикордонники нарядами. Здійснюється реагування на всі оперативні інформації. Даного порушення державного кордону не зафіксовано, також не було виявлено ознак незаконного перетину кордону, а інформація про безперешкодний перетин державного кордону терористами не відповідає дійсності.

Прикордонники Східного регіонального управління Держприкордонслужби та направлені на посилення резерви продовжують виконувати свої обов’язку у відповідності до законодавства по всій ділянці відповідальності регіонального управління, підкреслювалося у повідомленні.