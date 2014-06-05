Терористи блокують евакуацію дітей з Луганська - Укрзалізниця

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Повідомляється, що для перевезення дітей-сиріт із Луганська, де зараз триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угрупувань сепаратистів, «Укрзалізниця» сформувала спеціальний додатковий поїзд, що складається з 11 вагонів, який вирушив з Одеси до Луганська, куди повинен був прибути сьогодні вранці за спеціально розробленим графіком.

Проте, за інформацією прес-служби, керівництво терористичної організації ДНР, що контролює частину території Донбасу, дало вказівку Донецькій залізниці повідомити Одеську й Придніпровську залізниці про те, що цей поїзд прийматися не буде.

Читайте такожВійськові евакуювали мешканку Краматорська, яка прогнала з вулиці бойовиків«Через такі дії «Укрзалізниця» вимушена була повернути поїзд назад до Одеси. Також керівництво самопроголошеної Донецької народної республіки перешкоджає організації вивезення жителів цих регіонів, не погоджуючи додаткових поїздів потягами залізниць України до Донецька та Луганська», - підкреслюють у прес-службі.

Також для забезпечення вивезення пасажирів із Донецької та Луганської областей «Укрзалізниця» на період із 2 по 9 червня 2014 року збільшила кількість вагонів у складах низки поїздів, що курсують із Луганська і Донецька, на 5-6 вагонів – до 18-20 одиниць.

Крім того, «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд № 563/564 сполученням Луганськ – Київ, який курсуватиме у складі 15 вагонів. Із Луганська поїзд відправиться 5 червня о 21:24 і прибуде до столиці о 14:26. У зворотному напрямку поїзд відправиться 6 червня о 18:38 і прибуде до Луганська наступного дня о 12:00.

Читайте такожСвятогорськ заповнили біженці зі Слов'янська«Незважаючи на такі дії представників самопроголошеної Донецької народної республіки, «Укрзалізниця» буде й надалі робити все можливе для евакуації дітей і жителів із небезпечних регіонів. При цьому діти перевозитимуться безкоштовно», - підкреслили в прес-службі.

Як відомо, зараз на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угрупувань сепаратистів. За інформацією прес-офіцера АТО Олексія Дмитрашковського, операція в Донецьку триватиме, поки не будуть знищені всі терористи або поки вони не здадуться.

В Управлінні ООН у справах біженців відзначають зростання числа внутрішньо переміщених осіб в Україні. Зокрема, багатьом довелося тікати двічі: спочатку з Криму - на схід країни, а потім звідти - в західні й центральні регіони. Так, у центр України перебирається 45% внутрішньо переміщених осіб, на захід – 26%.

Із Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією й присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхали 15 тис. громадян.

«Укрзалізниця» повідомила про надання жителям сходу України, вимушеним виїхати до інших регіонів країни у зв'язку з політичною нестабільністю й ескалацією озброєного конфлікту на сході, можливості безкоштовно користуватися кімнатами матері та дитини на залізничних вокзалах низки станцій.

Нагадаємо, генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями.