Глава АП підтримує введення воєнного стану на Донбасі

Тимчасово виконуючий обов'язки глави Адміністрації президента Сергій Пашинський не вірить у швидке завершення антитерористичної операції на сході держави і висловлюється за введення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пашинський сказав на брифінгу сьогодні у Києві.

“Я не бачу швидких сценаріїв (завершення АТО — УНІАН), але я впевнений, що якщо ми будемо рухатися послідовно й чітко, і якщо скоординує свої дії Кабінет міністрів, Верховна Рада, президент України, українське суспільство, то ми вирішимо цю проблему”, - сказав Пашинський.

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Він зауважив, що терміни завершення АТО залежать від багатьох чинників, в тому числі - від ситуації у центрі України, від позиції та єдності суспільства, від рівня корупції, від того, наскільки жителів Донбасу можна буде переконати в тому, що Україна живе нормальним життям.

Пашинський також висловив переконання, що завершення АТО повинно полягати не лише у закінченні воєнних дій, а й у спробах переконати жителів Донбасу, які через масовану російську пропаганду іноді не розуміють, що відбувається насправді.

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Також, за його словами, у державі мають проводитись реформи на місцевому рівні, а також влада має реалізувати конституційні зміни, які б сприяли стабілізації ситуації в цілому в Україні і підвищили довіру жителів східних областей до влади.

Водночас Пашинський зауважив, що не бачить можливості ведення переговорів з бандформуваннями, які діють на сході України. Він зазначив, що підтримує введення воєнного стану у Донецькій і Луганській областях, аби влада й силовики мали можливість чітко скоординувати дії різних відомств для знешкодження терористів. Він нагадав, що в.о. президента Олександр Турчинов видав розпорядження щодо вивчення питання про доцільність введення воєнного стану в цих двох областях і дати рекомендації до завтра, 6 червня.