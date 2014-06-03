Турчинов доручив РНБО негайно вивчити питання щодо введення воєнного стану на Донбасі

Відповідне розпорядження № 936/2014-рп опубліковане на президентському сайті.

”Відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України: секретареві Ради національної безпеки і оборони України невідкладно опрацювати за участю Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України питання необхідності введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях, де проводиться антитерористична операція, для запобігання дальшому розвитку та припинення збройного конфлікту на території України, недопущення масової загибелі мирного населення та військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, забезпечення стабілізації ситуації та відновлення нормальної життєдіяльності в названих регіонах держави”, - йдеться в розпорядженні.

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Також Турчивно доручив забезпечити за результатами опрацювання зазначеного питання внесення у разі потреби в установленому порядку пропозицій щодо введення воєнного стану у відповідних місцевостях України.