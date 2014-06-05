У Донецьку терористи викрали 52-річну жінку

У Петровському районі приблизно невідомі чоловіки, одягнені у камуфляжну форму без будь-яких розпізнавальних ознак, викрали 52-річну жінку та на легковому автомобілі відвезли її у невідомому напрямку.

Про це повідомляється на сайті ГУ МВС України в Донецькій області.

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Як повідомляв УНІАН, терористи на Донеччині продовжують викрадати людей. Так, у Торезі Донецької області терористи за проукраїнські погляди викрали викладача Торезького факультету Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту, кандидата філософських наук Олега Галазюка.

За словами очевидців, «у середу, 4 червня, невідомі люди під'їхали на двох машинах, четверо з них зайшли в інститут і вивели Олега Дмитровича під руки; люди в камуфляжній формі, з російською говіркою та у них були якісь незрозумілі нашивки».