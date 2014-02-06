У Запоріжжі міліція шукає зловмисників, які викрали жінку

У Запоріжжі міліція шукає двох зловмисників на автомобілі, які викрали жінку – оголошено план «Перехоплення».

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, підставою для оголошення в розшук жінки стало повідомлення до міліції про те, що «5 лютого о 14:00 двоє невідомих, перебуваючи біля будинку №64 по пр. Леніна в місті Запоріжжя, силою посадили невідому жінку зі світлим волоссям, одягнену в білу шубу з темними смугами в автомобіль «Мерседес» сріблястого кольору, й зникли в невідомому напрямку».

За даними правоохоронців, відразу після повідомлення про подію в Запоріжжі та на території прилеглих до обласного центру районів області було введено план «Перехоплення», який на даний момент, поки не дав результату.

За фактом події слідчий Жовтневого райвідділу міліції Запоріжжя почав досудове розслідування за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України – «Незаконне позбавлення волі або викрадання людини».